Radarlar ilk olarak Askeri amaçlı saldırıyı önceden tespit amacı ile kullanıldı.1904 yılında Almanya ve Amerika’da patenti alınan radarların icadı Christian Hülsmeyer bulduğu bu teknoloji ile. Radyo dalgalarını havaya gönderiyor. Etraftaki herhangi bir nesne var ise bu nesneye çarpan radyo dalgaları yansıyarak geri geldiğinde yaklaşan bir cismin olduğunu ve hangi yönden geldiğiniz tespit etmek mümkün olabiliyor.

Zaman ilerledikçe insanoğlu’ nun ihtiyaçları farklılaştıkça radarlarda teknolojik gelişmeler ile, gelişti ve değişti.

Bugün Askeri,Astronomik,Meteorolojik,Hava,Deniz,Yer Altı gibi farklı türleri ile hayatımızın her alanında Önlem alma ve araştırma amaçlı kullanılıyor.

Ülkemizde ise her yıl,yeni yollar,yeni araçlar,yeni sürücüler ile birlikte kazaların ve ölümlerin sayısı ise gittikçe artıyor. Sadece 2014 yılının başından kasım ayının sonuna kadar.1.199.010 trafik kazası gerçekleşmiş, 285.059 Kişi bu kazalarda yaralanırken 3.524 kişiyi ise kaybetmişiz.

Bu kazaların engellenmesi amacı ile yol kenarı polis araçları ve memurlar ile yapılan uygulamalar, yine yol kenarı sivil veya resmi araçlar ile radar uygulamaları. Radarı görünce yavaşlayıp sonra aşırı süratle kullananları engellemek için kullanılan iki mesafe arasındaki ortalama hızı ölçen radarlardan sonra şimdi de farklı illerde farklı uygulamalarda başlatıldı. Bir süre sonra başarıya ulaşırsa tüm Türkiye geneline yayılabilir.

Karadeniz Sahil Yolu Ordu (Tedes) Sistemi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi ) Projesi Ordu’da Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmakta. Karadeniz Sahil Yolu üzerine konulan 19 kule radar cihazı ile 11 araç plaka tanıma sistemi kasım 2015 tarihi itibari ile devrede.

Ordu ilinde Karadeniz sahil yolunu yaz döneminde günlük 120 bin, kışın ise günlük 40 bin aracın geçtiği açıklanırken. Uyarı tabelalarının bulunmasına rağmen sistemin başladığı ilk günde 2 bin kadar sürücü radara yakalanmış. Bölgede kasım 2015 tarihindeki limitlere göre şehir içi 70km , Şehir dışında ise 110 km , Tünellerde ise 80 km hız sınırı ile birlikte yüzde 10 opsiyon bulunuyor.

Tedes sistemi içerisinde Kırmızı Işık İhlal Sistemi, Sabit Radar Sistemi, Güvenlik şeridi ihlal sistemi, Araç üstü hız tespit sistemi, Video kayıt sistemleri, Şehir içi hız ölçüm sistemi ve Hız ihlal tespit sistemi bulunuyor. Birden fazla şeridi olan yollarda başka bir aracın arkasına saklanmak ise sizi cezadan kurtarmıyor. Çünkü sistem sizi sadece radarın önünden geçtiğinizde değil, Radara yaklaşmaya başladığınızdan itibaren 21 saniyeye kadar takip ediyor. Ayrıca sistemin 2017 yılına kadar tüm Türkiye’yi kapsaması bekleniyor.

Polis Araçlarının Tepe Lambaları ile Birleştirilen Radar sistemi

Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde 4 ilde polis arabalarının tepe lambaları artık “akıllı” diye tabir edilebilir. Tepe lambalarına yerleştirilen cihazla diğer araçların hem hız ölçümleri hem de plaka taramaları hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Cihaz, toplumsal olaylarda yüz tanıma sistemi olarak da kullanılabiliyor.

Ayrıca geliştirme süreci devam eden lambalara silah kullanılması durumunda silahın hangi yönden atıldığının tespit edebilmesi hedefleniyor.

Yine cihazın hafızası sayesinde kayıtlar 60 güne kadar saklanabiliyor. Sistemi geliştiren firmanın yetkilisi Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan’a cihaz satışı yaptıklarını, Suudi Arabistan ve Katar’dan da sipariş aldıklarını söyledi.

Mobil EDS

Daha önceden de duyurduğumuz Mobil EDS ler Artık aktif duruma geldi. Hız, şerit ihlalleri ve diğer trafik ihlalleri Mobil EDS’ler ile araçların üzerinde bulunan kamera, radar sistemleri ile tespit edilecek, Akıllı gözlük sayesinde de çok daha kolay tespit yapılabilecek. Mobil EDS ile tespit edilen trafik ihlalleri İBB Trafik Müdürlüğü Kontrol Merkezi’ne iletilecek olan sistem İEM Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ihlal yapan sürücülere iletilecek. Mobil EDS’nin tanıtımını yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu sistemin cezalandırıcı olmaktan öte yol ağının verimli ve güvenli kullanılmasını sağlayacağını belirtti.

Mobil EDS Sistemi Nasıl İşliyor ?