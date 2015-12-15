Yandex, ülkemizde 2015’in başından bu yana en çok aranan otomobil markalarını ve modellerini araştırdı. Yapılan analizde yıl boyunca en çok aranan otomobil markaları sırasıyla Ford, Renault ve Fiat olurken, en çok aranan modeller ise Ford Focus, Toyota Corolla ve Honda Civic oldu.

Türkiye’de yerelleştirilmiş özel hizmetler sunmaya özen gösteren ve kullanıcıların hayatını kolaylaştıran Yandex, 2015 boyunca en çok aranan otomobil markalarını ve modellerini araştırdı. Türkiye’deki İnternet kullanıcılarının Yandex’te 2015 başından bu yana yaptığı aramalar üzerinde yapılan analize göre en çok aranan otomobil markası Ford oldu. İlk üç sırada Ford’un ardından sırasıyla Renault ve Fiat geldi. İlk üç sırayı ise Mercedes, Opel, Honda, Hyundai, BMW, Toyota ve Volkswagen izledi. En çok aranan otomobil markaları arasında ilk 10 sırada 4 adet Alman otomobil markasının olması da dikkat çeken bir detay oldu.

Model bazında yapılan aramaları da değerlendiren Yandex’in analizinde, Türkiye’de 2015 yılının başından bu yana en çok aranan modeli Ford Focus olduğu ortaya çıktı. En çok aranan otomobil markaları sıralamasında 9. sırada yer alan Toyota’nın Corolla modeli ise en çok aranan modeller arasında ikinci sıraya yerleşti. İlk iki modeli ise Honda Civic takip etti. En çok aranan üçüncü marka olan Fiat’ın Linea modeli 4. sırada, en çok aranan ikinci marka olan Renault’un Clio modeli ise 5. sırada yer aldı.

Yandex’in analizine göre 2015’in başından bu yana en çok arananlar aşağıdaki şekilde sıralandı.

En çok aranan otomobil markaları:

Ford Renault Fiat Mercedes Opel Honda Hyundai BMW Toyota Volkswagen

En çok aranan otomobil modelleri: