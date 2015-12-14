Kış lastiği sonbahara doğru tüm sürücülerin gündemine geliyor. Peki kış lastiği nedir? eskiden böyle bir şeye ihtiyaç duymaz iken şimdi neden meburi, kime mecburi gibi soruların sıkça sorulduğunu görüyoruz. sizler için hepsini bu yazıda bir araya topladık.

Öncelik ile şunu belirtmekte fayda var, bir çok sürücü yanlış ifade ettiği gibi kar lastiği değil kış lastiği olarak ifade edilir. Bu lastikler hem kullanılan lastiğin hamuru, taban deseni ve farklı güçlendirme teknikleri ile yaz lastiklerine göre aracınızın daha iyi yol tutmasında hayati rol oynar.

Hava sıcaklığı, 7°C’nin altına düştüğünde, standart lastiklerin üretiminde kullanılan karışımlar sertleşerek tutunma özelliğinde kayıp yaşamaktadırlar. Kış lastikleri ise özel hamuru sayesinde 0°C’nin altındaki hava sıcaklıklarında bile yumuşak ve dayanıklı kalan bir yapıya sahiptir. Sırt deseninin kılcal damarlı yapısı ve omuz bloklarının dişli yapısı, karlı zeminde ilave çekiş sağlamaktadır. Kış lastiklerinin sırt genişliği daha dar tutulmaktadır, böylece yol yüzeyine daha yüksek basınç sağlanması ile yol tutuşu artar. Diş derinliklerinde ise daha derin yapıya sahip lastikler ile yağmur ve karın daha hızlı tahliyesine yardımcı olur. Yine lastikte kullanılan silika oranı yaz lastiklerine göre fazladır, silika lastiğin aşınmasını geciktirmektedir.

Yani bu lastiklere sadece kar yağdığında değil. 7°C’ altındaki hava koşullarında ihtiyacımız vardır.

Sadece iki kış lastiği taksak yeterli mi ?

Aracın çekiş özelliklerine göre, ön veya arkaya 2 lastik takmak uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir. çünkü lastiklerin çekiş özellikleri farklı olduğu için seyir esnasında başınıza iş açabilirler.

Kış lastiklerini takmak için 7°C’ mi bekleyeceğiz ?

Elbette elinize derece alıp 7°C’ altına düşünce takıp, yükselince çıkarmayacaksınız. Türkiye şartlarına göre tavsiye edilen süre batıda kasım, doğudaysa ekim ayı başındadır. Daha erken takmak havaların sıcak gittiği zamanlar olabileceği için yumuşak yapılı kış lastiklerinin hızlı aşınmasına sebep olmaktadır. Kış lastikleri nisan ayında sökülmeli ve yerlerine normal dört mevsim lastikler takılmalıdır.

Kış Lastiğini Diğerlerinden nasıl ayırt edilir ?

Kış lastiği için dünyaca kabul görmüş bazı standartlar vardır. Eğer bu standartlara uyuyorlarsa o lastiklerde dış kısımda dağ iç kısımda kar tanesi işareti olan logo kullanılmaktadır. Ayrıca lastikler hem yaz hem kış kullanımı için 4 mevsim uyumlu ise m + s (M = Mud = Çamur S = Snow = Kar) ibaresi konulmaktadır.

Kış Lastiği ne zaman yenilenmelidir ?

Bilinmesi gereken, minimum diş derinliği standart lastikler için 1,6 mm olmasına karşın kış mevsiminde kış lastikleri için diş derinliğinin en az 4 mm olması önerilmektedir. Bununla birlikte, JATMA’nın (Japon Otomobil Lastiği Üreticileri Derneği) açıklamasına göre binek ve hafif ticari araçlara yönelik kullanılmış veya kullanılmamış (yedek-stepne dahil) lastikler üretim tarihinden sonra on (10) yaşını doldurmuş ise, gözle görünür herhangi bir hasara veya şekil bozukluğuna sahip olmasa ya da diş derinliği kullanım için yeterli gözükse dahi yenileri ile değiştirilmelidir.

Çıkarttığımız Lastikleri Nasıl Depolamalıyız ?

Lastikler jantları ile birlikte saklanacak ise üst üste yatık şekilde depolanebilirler. Eğer jantsız depolanacaklarsa dik bir şekilde ve yan yana konumlandırılmalıdırlar. Burda amaç lastiğin deformasyonunu engellemektir.

Ayrıca depolanacak lastikler mümkünse ışık almayan, kuru ve ılık bir ortamda, yere temas etmeden saklanılmalıdır.

Bununla birlikte artık birçok lastik bayisi müşterilerine lastiklerini saklama hizmeti de sunmaktadır. Yaz döneminde kış lastikleri gerekli tüm şartlar sağlanarak depolanmakta, kış lastiklerine geçiş zamanı geldiğinde de sökme takma işlemi gerçekleştikten sonra aynı şartlarda bu sefer kış lastikleri muhafaza edilmektedir.

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