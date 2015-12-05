Trafik kurallarına uyulması, güvenli seyir amacı ile bu güne kadar pek çok sosyal sorumluluk projesi yapıldı. Bu sefer ise durum alışılmışın dışında.! Sosyal medyada bulunan “Modifiye Suç Değil Yaşam Tarzı” adı ile paylaşım yapan sayfa, trafik kuralları ile ilgili bazı görseller hazırladı.
Lisanslı görseller ile yapılan çalışma’da bir çoğumuzun şikayetçi olduğu veya kazalara sebep olan trafik ihlallerinden 10 adet belirlenmiş. Bunlar içerisinde alkollü araç kullanmak,kırmızı ışık ihlali,hatalı sollama, sinyal verilmeden yapılan dönüş ve şerit değiştirmeleri, makasa girmek, seyir esnasında telefon kullanmak,emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız, viraja hatalı girmek ve tabi ki Modifiye tutkusu ile ilgili bir görsel bulunuyor. MSDYT Sayfasının bu görselleri hazırlaması ile ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde.
Günümüzde Modifiyeli Araç sahiplerinin tamamının trafik kurallarını ihlal ettiği görüşü nedeni ile bu kişilere aracındaki herhangi bir değişiklik için cezalar kesiliyor. Modifiyeli araç ise kesin suç işlemiştir düşüncesi ile yapılan bu davranış, kimsenin hayatını tehlikeye atmayan insanları da etkiliyor.
MSDYT olarak trafiği, dolayısı ile insanları tehlikeye sokan sürücülerin ve aracını diğerlerinden farklı yapmayı bir hobi, bir sevda olarak benimsemiş insanların birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyoruz.
Özgürlük “Birinin engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, yapabilmesi ve hareket edebilmesi durumudur. “ olarak tanımlanmış. Kimseyi rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak bir hareketi tespit edilemiyorsa o sürücü için suçlu yaftası vurulması kabul edilebilir değildir. Sizleri trafiğe çıktığınızda kaç adet trafik ihlali ile karşılaştığınızı ve bu ihlalleri yapan araçların kaç tanesinin modifiyeli olduğunu gözlemlemenizi rica ediyoruz.
Hem sürücülere hatırlatma yapmak, hem de farkındalık oluşturmak için trafik ile ilgili bazı görseller hazırladık. Görsellerimizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha çok insana ulaşmasına yardımcı olmaya çağırıyoruz.