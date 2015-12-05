Trafik kurallarına uyulması, güvenli seyir amacı ile bu güne kadar pek çok sosyal sorumluluk projesi yapıldı. Bu sefer ise durum alışılmışın dışında.! Sosyal medyada bulunan “Modifiye Suç Değil Yaşam Tarzı” adı ile paylaşım yapan sayfa, trafik kuralları ile ilgili bazı görseller hazırladı.



Lisanslı görseller ile yapılan çalışma’da bir çoğumuzun şikayetçi olduğu veya kazalara sebep olan trafik ihlallerinden 10 adet belirlenmiş. Bunlar içerisinde alkollü araç kullanmak,kırmızı ışık ihlali,hatalı sollama, sinyal verilmeden yapılan dönüş ve şerit değiştirmeleri, makasa girmek, seyir esnasında telefon kullanmak,emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız, viraja hatalı girmek ve tabi ki Modifiye tutkusu ile ilgili bir görsel bulunuyor. MSDYT Sayfasının bu görselleri hazırlaması ile ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde.