Koç Üniversitesi’nden bir araştırma ekibinin, asfalt yüzeyde buzlanmanın engellenmesini veya geciktirilmesini sağlayan bir yöntem geliştirdiği bildirildi.

Amerikan Kimyasal Üreticileri Birliği’nin yayınladığı Industrial & Engineering Chemistry Research dergisinde çıkan araştırma sonuçlarına göre, Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi (KUTEM) bünyesindeki Derya Aydın, Rıza Kızılel, Ramazan O. Canıaz ve Seda Kızılel tarafından geliştirilen asfalt sayesinde yakında yolları tuzlamaya gerek kalmayacak.

Araştırmacıların tuz potasyum formatını stiren-bütadiyen-stiren polimer ile karıştırdıkları ve karışımı asfaltın ana bileşeni bitumene ekledikleri belirtildi. Bu sayede yüzeyde donmayı engelleyecek, asfalt ile uyumlu, tuzu hapsedebilen ve tuzun kontrollü salınımını sağlayan bir polimer bileşim ortaya çıkarıldı.

Araştırma ekibi tarafından dergiye yapılan açıklamada, “Tuz, yağmurda ve yoğun araç geçişlerinde kolaylıkla yolda eriyebilir. Çok miktarda kullanılması ekonomik değil, asfalta zarar veriyor, yaşayan organizmalara ve çevreye de olumsuz etkisi oluyor. Geliştirilen yeni bitumen birleşimi daha ekonomik, daha güvenli ve çevreye daha az zararlı” ifadeleri kullanıldı.

Asfaltta buzlanmayı engelleyen bu yeni bileşiminin yapılacak test ve araştırmaların ardından karayollarında kullanılmasının mümkün olabileceği kaydedildi.