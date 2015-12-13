Daha öncede haberini yaptığımız yeni ehliyetler için hangi belgelerin gerektiği belli oldu , Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak 2016’dan itibaren değiştirilmeye başlanacak.

Bu kapsamda mevcut sürücü belgeleri 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilecek. Avrupa birliği standartlarına uygun olarak tasarlanan yeni sürücü belgeleri ile aracı ile yurt dışına çıkan sürücüler ayrıca bir ehliyete ihtiyacı olmadan, yurt dışında kullanabilecekler.

YENİ EHLİYETLER İÇİN İSTENECEK BELGELER

“Tek hekimden alınan ‘Sürücü olur’ sağlık raporu,

1 Adet biyometrik fotoğraf,

Parmak izi,

Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ile hizmet bedeli olarak ödenecek 15 liranın banka dekontu.

YENİ EHLİYETLER NASIL ALINACAK ?

Belgeler ile birlikte emniyet müdürlüğüne başvuracak olan vatandaşların, Tek basım merkezinde basıldıktan sonra sürücü belgeleri posta yolu ile teslim edilecek. Ayrıca 1 yıl içinde Ehliyet verme yetkisi EGM’ den alınarak Nufüs Müdürlüklerine aktarılması planlanıyor.

KİMLER ADAY SÜRÜCÜ OLACAK

İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebep ile sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi almak isteyenler. Belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca aday sürücü statüsünde olacaklar

EHLİYETLERİN GEÇERLİLİK SÜRELERİ NE KADAR ?

Minibüs,Otobüs, Kamyon ve çekici sınıfı ehliyete sahip olanlar, Her 5 yıl da bir, Motosiklet, Otomobil, Traktör ve iş makinesi sınıflarında belge sahibi olanlar ise 10 yılda bir belgelerini yenileyecekler. Bu durum kamu oyunda sert eleştirilere maruz kalsa da, Bu durumun sürücüleri sağlık yönünden, sürücü olmaya halen elverişli olup olmadığını kontrol etmek amacı ile olduğu söyleniyor.

KAÇ ADET EHLİYET SINIFI VAR ?

Eski ehliyet sisteminde 9 olan sınıf sayısı, yeni ehliyetler’de 17 sınıfa çıkıyor. Otomobil ve kamyonet kullanmak için B, kamyon ve çekici kullanmak için C, minibüs kullanmak için D1, minibüs ve otobüs kullanmak için D sınıfı ehliyete ihtiyaç duyulacak.

Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar F, iş makinesi kullanacaklar ise G sınıfı sürücü belgesi almaları gerekiyor. B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen römork içeren birleşik araçları kullanmak içi “BE” sınıfı ehliyet istenecek. Azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramın üzerinde olan ve 7 bin 500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekiciler için C1 sınıfı ehliyet gerekecek.

C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçlar için “CE” sınıfı ehliyet istenecek. İki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletler için M, silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosiklet ile gücü 15 kilovatı geçmeyen 3 tekerlekli motosikletler için A1 sınıfı ehliyet gerekecek.