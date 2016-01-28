Bursa’da, Tofaş Şahin aracı ile gerçekleştirdiği gösterileri sosyal paylaşım sitesi facebook’ta paylaşan Tanju Akdoğan, aracına BMW motoru taktırıp 240 yapınca polise yakalandı. Sosyal medyadaki videoları nedeniyle 81 ilde 5 aydır aranan gencin otomobili bağlandı, ehliyetine el konuldu.



Merkez Yıldırım ilçesi Otosansit civarında 61 AT 317 plakalı Şahin marka otomobiliyle 240 yapan yapan genç polis tarafından hemen durduruldu. 5 ay boyunca arandığı belirtilen aracın kaputu açılınca sürücünün sırrı anlaşıldı.

Ehliyetine el konulan ve aracı bağlanan gencin otomobilinin kaputunu açan polis, araçtaki BMW motorunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bölge esnafı da ilginç özellikleri olan araca yakın ilgi gösterdi. Polis, vatandaşları uzaklaştırmakta güçlük çekti.

Tanju Akdoğan ise, şunları söyledi:

Çekemeyenler mutlu son !!! Allah belanızı versin amirimin dediği gibi yanlış birsey yapmadın Hayırlısı olsun …. Aracımm ihbar üzerine insanların hayatına tehlikeye düşürmekten yasal işim motor dan bağlandı ehliyete 2 ay el konuldu … Kimsenin hayatını tehlikeye düşürmedim Şerit sayarak tır da çalışarak alın terim ile yaptım torba tutarak degil şikayet edene küfür etmek bana yakışmaz ailemin oldugu bir listem var hepinizden Allah razı olsun söylenecek baska birsey yok !!!

Ayrıca aracın sahibine ayrıca 600 lira ceza kesildi.