Makine teknisyeni ve işadamı İsmail Arıca, geliştirdiği sistem sayesinde pillerin sürekli şarj olmasını sağladığını ve böylece Otomobillerin hiçbir yakıt almadan 100 bin kilometre yol gidebildiğini bildirdi.

Arıca, “Lityum pillerimizden elde ettiğimiz ilk hareket enerjisiyle, yaptığımız düzenekte ayarladığımız enerji giriş çıkışlarıyla motorumuz çalışıyor ve aynı zamanda enerji üretip pillerimizi dolduruyoruz” dedi.

İşyerindeki bir bölümde buluşları ve geliştirdiği sistemler üzerinde çalışmalarını sürdüren Makine Teknisyeni İsmail Arıca, Türkiye’de neden yerli otomobil yapılmadığını göz önüne alarak bu projeyi yapmaya karar verdiklerini söyledi. Arıca, şöyle dedi:

“Babam Ahmet Şahin Arıca , Almanya’da 25 yıl Mercedes fabrikasında şef teknisyen olarak çalıştı. Onun her Türkiye’ye gelişinde arabalar ve motorlar üzerine onunla görüşmeler yapardım ve hobi olarak başladım. İlk olarak benzin ve dizel yakıtlar üzerine çalışmalar yaptım. Daha sonra dünya piyasasında rekabet oluşabilmesi için elektrikli araca dönmeye karar verdim. Sonuçta ilk enerjimizi otomobil üzerinde yaptık. Enerjimizi oluşturduk. Bu çalışmalar sırasında birkaç buluş da yaptık. Evlerde, sanayide, elektriğin kullanıldığı her yerde, istediğimiz her yerde enerjimizi oluşturabiliyoruz. Bunu küçük bir baraj olarak düşünebiliriz. Güneş enerjisi ya da diğer alternatif enerjilerle hiçbir alakası yoktur. Bir havuz düşünün, bir havuzdan çıkan su miktarı, yukarıdan istediğimiz kadar üretebiliyoruz. Birçok mühendis arkadaşla bu konuda ters düştük. Ancak gelip projemizi incelediler, gördüler. Hepsi de tebrik etti, takdir etti.”

Geliştirdikleri sistemle ürettikleri AC (Alternatif akım) elektriği, DC (Doğrusal akım) elektriğe çevirdiklerini kaydeden Arıca, şunları söyledi:

“Şu anda bulmuş olduğumuz proje, yüksek katma değer sağlayan, ülkemizde geliştirilebilecek, en az 100 bin kişiye istihdam sağlayacak bir projedir. İnşallah milli gelirimizi de kişi başı 40 bin dolara çıkarabilecek bir çalışmadır bu. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Lityum pillerimizden elde ettiğimiz ilk hareket enerjisiyle, yaptığımız düzenekte ayarladığımız enerji giriş çıkışlarıyla motorumuz çalışıyor ve aynı zamanda enerji üretip pillerimizi dolduruyoruz. Sistemin tek bir yerinden değil, birkaç yerinden enerji üretiyoruz. Ürettiğimiz bu enerjiyi de istediğimiz yerde kullanıyoruz. Bir evin ya da binanın elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz, otomobilde kullanabiliyoruz. Bir otomobil, hiçbir benzin, mazot gibi yatık kullanmadan, 100 bin kilometre gidebiliyor. Bir otomobilin 100 bin kilometre gitmesi de sadece 5 bin TL’ye mal oluyor. Bu para da sadece lityum pillerin değişmesi için. Çünkü sürekli enerji alıp verdiği için pillerin ömrü bitiyor ve değişmesi gerekiyor. Tabii bu sistem, AR-GE çalışmalarıyla geliştirilebilir.”

1 ŞARJLA, 100 BİN KİLOMETRE

İsmail Arıca, şu anda üretilen ve piyasada kullanılan elektrikli (hibrid) araçların bir şarjla otomobilin 600-800 kilometre gidebildiğini vurgulayarak, ‘’Bizim sistemimizde ise otomobil, kendi pillerini sürekli şarj ettiği için, piller bitene kadar başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan gidebiliyor. Buluşumuz sayesinde amperi yüksek elektrik enerjisini çok rahat elde edebiliyoruz. Elde ettiğimiz elektrik enerjisini ölçtüğümüzde, 390 amper olarak ölçtük. Bunu 220’ye çevirebiliyoruz ve evlerde ya da sanayi tesislerinde her türlü elektrik ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Bu buluşu, devletime, vatanıma, milletime hediye ediyorum. Bu çalışmaları yaparken, çok sayıda elektrik çarpmasına ve yaralanmalara maruz kaldık ancak yılmadık, çalıştık ve başardık” ifadelerini kullandı.