125 milyon dolara 11 yıllığına İstanbul Park’ın işletmesini alan Vural Ak, “Ödediğimiz işletme bedeli ve yaptığımız 110 milyon TL ekstra yatırım 30 yıldan önce çıkmaz. Ama biz çürümekte olan milli serveti yeniden ekonomiye kazandırdık. Biz almasak ya bir AVM ya da outlet center olup ucuza don gömlek satarlardı” dedi. Ak, İstanbul’daki Formula 1 yarışlarının Ağustos 2017’de geri döneceğini de ifade etti.

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İSTANBUL Park’ın işletmesini 2013 yılında 11 yıllığına 125 milyon dolara devralan Intercity’ nin sahibi Vural Ak, geçen 2 yılı değerlendirip, planlarını açıkladı. Pistin aylık kirası ve işletme maliyetinin 3 milyon Türk Lirasını geçtiğini söyleyen Ak, sadece pistten kazanarak bu bedeli karşılamanın imkansız olduğunu söyledi.

“Sabah dükkânı açtığımızda günlük 100 bin TL eksi ile açıyoruz ve bu 365 gün geçerli” diye konuşan Ak, pistteki yoğunluğun arttığını ve 2015 yılında 200 günün üzerinde kullanıldığını söylüyor. Ancak yoğunluğun artmasına rağmen maliyetin ancak önümüzdeki 3 yıl içinde çıkmaya başlayacağını ifade edildi

AĞUSTOS 2017’DE FORMULA DÖNÜYOR

Devletten destek alamadıkları için Formula 1’i çok istemelerine rağmen bugüne kadar Türkiye geri getirememenin üzüntüsünü yaşayan Vural Ak, ama bunun için çözüm yolunun bulduklarını aktardı. F1’in patronu Bernie Ecclestone ile bir kaç defa görüştüğünü aktaran Ak son durumla ilgili şunları söyledi: “Ecclestone de yarışın tekrar İstanbul’a gelmesini çok istiyor. Bu yarışın düzenlendiği şehir ve ülke en az 15 gün boyunca yaklaşık 1 milyar insanın önüne geliyor ve bahse konu oluyor. Bu kadar büyük bir reklam ve tanıtım başka bir vasıta ile yapılamaz. Özellikle son dönemde ülkemizde gerçekleşen olumsuz olayları sadece haber yapan dünyanın, bizi modern ve büyük spor ve kültür organizasyonlarıyla da anması eskisinden daha lazım hale geldi. Katar F1’e yıllık 90 milyon dolar diğer ülkeler ise 40 ila 60 milyon dolar verirken bizden istenen 25 milyon dolar. İstanbul’da 7 yıl boyunca yapılan yarışları bizzat gelerek seyreden yabancıların yaklaşık o hafta boyunca 100 milyon dolar harcadığı tespit edildi. Bu bedelin sadece KDV si bile bu işi geri getirmeye yeter. Çok zor bir hesap değil.” Bunun milli bir görev olduğunu devletten destek beklemek yerine birkaç büyük firmayla sponsorluk konusunda görüştüklerini kaydeden Ak, “Artık Türkiye 10 sene önceki Türkiye değil. Şirketler de büyüdü ekonomimiz de. Bu yükseklikte bir bütçeyi kaldırabilecek birçok firma var artık. Görüşmelerimiz bu çerçevede de sürüyor ve güzel gelişmeler var. Ağustos 2017 için Formula 1 takviminde yerimiz hazır” dedi.

100 LİRA VERİN GELİN PİSTTE GAZLAYIN

Aylık 3 milyon TL kira ve genel işletme giderlerine ek olarak bugüne kadar 110 milyon TL’yi aşan ekstra yatırım yaptıklarını da belirten Ak, “Bu bahsettiğimiz işler için gerekli olanlar, pistin ve tesisin eskimiş ve bozulan yerlerinin revizyonu ve modernleşmesiydi. Henüz yatırım aşamasındayız önümüzdeki 30 senede çıkarırız inşallah” dedi. Amaçlarının İstanbul Park’ı Türkiye’nin otomobil ve motor sporları merkezi yapmak olduğunu hatırlatan Vural Ak şöyle devam etti: “Trafik terörüne çare olmak ve yeni geliştirilen araçları deneme ve geliştirme imkânı tanımak istiyorduk. Bunları başardık ve planladığımız gibi gidiyor. İstanbul Park aktiviteleri; pisti devraldığımız günden bu yana her ay bir hafta sonu herkese açık serbest kullanım günü yapıyoruz. İstediğiniz araçla gelip serbestçe gazlıyorsunuz. Biz tüm güvenlik önlemlerini sanki büyük biryarış varmış gibi alıyoruz tabi. Caddelerde tehlikeli araç kullanmayın gelin pistte gazlayın diyoruz ve ücreti son derece sembolik bir rakama indirdik. Sadece 100TL ödeyip bir seans boyunca dünyanın en iyi pistinde araç kullanıyorsunuz.

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OTOMOBİL MERKEZİ OLDU

“O zamana kadar cebimizden ödemeye devam edeceğiz. Ama önemli değil. Bizim amacımız çürümekte olan bu milli serveti devralıp yeniden ekonomiye kazandırmak ve trafik kültürüne ve güvenliğine katkıda bulunmayı sağlamaktı. Bunu da başarıyoruz. Biz almasak diğer taliplilerden biri alsaydı burası da ya bir AVM ya da outlet center olup ucuza don gömlek satarlardı. Şimdi ise ilk yapıldığından çok daha güzel, tertemiz, içinde her gün yüzlerce kişinin çalıştığı çok büyük bir otomobil merkezi oldu ve her ay dünya çapında organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Ana kapıdan girdiğiniz anda başka bir dünyaya girmiş gibi oluyorsunuz. Burada gerçekleşen toplam ticaretten devletin milyarlarca TL vergi kazancı oluyor. Sonuçta olmayan yeni bir katma değer yaratmış oluyoruz. Bu da bize yeter.”

KİRALAMADA 50 BİN HEDEFİ

Vural Ak, Türkiye’nin en büyük filo kiralama şirketi olan Intercity’nin 2015 yılında 40 bin araçlık filoya yüzde 16’lık pazar payı ve 1 milyar TL’yi aşan ciroya ulaştığını belirterek, “2016’da öncelikli hedefimiz filo büyüklüğünü 50 bine getirmek. Yaklaşık 8 bin aracın kiradan geri döneceği 2016 yılında bu net büyümeyi sağlamak için 18 bin adet yeni araç alımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ciromuz da 1.5 milyar TL’ye çıkacak” dedi. Genel olarak sektöre yeni giren ve pazar payını arttırmak isteyen firmaların uyguladıkları zararına satış (proje fiyatlama) politikalarının rekabet ortamını bozduğunu kaydeden Vural Ak, “Sürdürülemeyecek fiyat politikaları ile sadece günü kurtarmaya ve kısa vade pazar payı kapmaya çalışan bu şirketler aslında sektörümüze ciddi anlamda zarar veriyorlar” yorumunu yaptı.