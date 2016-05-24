Köklü otomobil firmaları daha önceden tutulan ancak üretilmeyen modelleri, yeniden üreterek, geçmişten bugüne geldikleri noktayı ölçerken hemde rakiplerine gözdağı niteliğinde konsept araçları ile kafa tutabiliyor. 100.yılında ürettiği next 100 isimli konseptinden sonra şimdide üretilişinin 50.yılı şerefine bmw 2002 modeline yeniden hayat verdi.

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BMW 2002 Turbo modelinin özelliği ise markanın avrupa’da ilk defa bu modelinde TURBO teknolojisini kullanmış olması. BMW 2002 Hommage adı ile tanıtılan aracın motoru ile ilgili teknik detaylar firma tarafından paylaşılmazken, daha çok görsel kısmı ön plana çıkarılmış. M renklerinin soft tonlarda kullanıldığını gördüğümüz araçta, altın rengi farlar dikkat çekiyor. Şişkin çamurlukları ve geniş hava tahliye delikleri ile oldukça sert bir görünüm oluşturulmuş.20 inch lik jantların, üst üste gelen farklı renk tonlarında çift yıldız deseni ise dikkat çekiyor.

BMW 2002 Hommage Turbo