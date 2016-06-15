Geçtiğimiz günlerde Norveç’ten gelen benzinli otomobil yasağı haberi pek yankı uyandırmadı ancak artık devrede otomotiv sektörünün en büyük oyuncusu var. Almanya hükümeti, 2030 yılından itibaren yeni benzinli otomobil üretimine izin verilmeyeceğini resmen ilan etti.

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Ülke çapında karbon dioksite karşı savaş açan hükümet, ilk neşteri otomotiv sektörüne vurdu. Hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre, 2030 yılına kadar tüm otomobiller sıfır emisyon değerine sahip olmak zorunda. Bu da benzinli otomobillerin yasaklanması veya bir diğer deyişle elektrikli otomobillerin zorunlu hale gelmesi demek. BMW’nin elektrikli otomobil üretme konusunda artık söz sahibi olmaya başladığı, Daimler’in yeni elektrikli şasi mimarisini tanıttığı, Volkswagen’in kendini aklamak için yeni elektrikli konseptler sergilediği ülkede bu karar pek de sürpriz sayılmaz.

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Ancak elektrikli otomobiller ülkede benzinli ve dizel otomobillerin yanında hala çok küçük bir azınlık konumunda. Trafiğe kayıtlı 130 bin hibrit ve 25 bin tamamen elektrikli otomobil bulunurken, 30 milyon benzinli ve 14,5 milyon dizel otomobil Almanya yollarını işgal etmeye devam ediyor. 2020 yılına kadar karbon emisyon değerini yüzde 40’a kadar düşürmeyi planlayan hükümet, bu uğurda elektrikli otomobil satışlarını artırmak için teşvik çalışmalarına başlayacak.