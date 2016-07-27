BMW Motorsiklet ve BMW Otomobillerinin yanı sıra Mini araçları konusundada modifiye uygulamaları yapan alman AC Schnitzer, Mini’ye uyguladığı yeni modifiye pakedini tanıttı.



[ad#300-250]

Modelin en performanslı versiyonu John Cooper Works,üzerine yaptığı özel ECU (Engine Control Unite) yazılım çalışması ile 34 beygirlik artış sağlanarak 265 HP gücüne ulaşmış.Aracın Standart versiyonun gücü ise 136 HP’den 170 HP’ye, Modelin S versiyonu ise standart olarak 192 HP güç üretebilirken 235 HP maksimum güce ulaşabiliyor.

Tabi bu paket sadece motor güncellemesi içermiyor. Yeni süspansiyon sistemi sayesinde yola daha iyi tutunduğu belirtilen otomobilde,215/ veya 225/35 lastik seçenekleri,Yeni 19 inçlik alaşım jantlar,uzaktan kumandalı spor egzoz kullanılan araçta dış kısımda da gerçekten çok beğendiğimizi söylediğimiz dokunuşlar mevcut.

[ad#oto-boyut]

[ad#oto-boyut]