“TEK RAKİBİM THY” SÖZÜ GERÇEK OLDU

Ortalama bir yolcu uçağı (Boeing 737NG, Airbus A320-200) 140-180 knot arasında değişen bir hızda kalkış yapıyor. Km ye çevirdiğimizde 260 – 330 km/s) ediyor, Yani Kenan Sofuoğlu bir uçağın kalkış hızından neredeyse 2 kat daha hızlı.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, saate 400 kilometreyle Kawasaki H2R model motosikletle en yüksek hıza ulaşan isim oldu.

Dünya Supersport Şampiyonası’nda lider konumda bulunan Kenan, Osmangazi Köprüsü’nün resmi açılışında planladıkları hız denemesini, hava koşulları nedeniyle daha önce yaptı.



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H2R İLE YAPILAN EN YÜKSEK HIZ

Sofuoğlu, özel izinle hava koşullarının uygun olduğu günün erken saatlerinde Osmangazi Köprüsü’nden yaptığı geçişte Kawasaki H2R model motosikletiyle saatte 400 kilometre hıza ulaşmayı başardı. Kenan’ın ulaştığı hız, Dünya Supersport Şampiyonası’nda yarıştığı takımı Kawasaki tarafından H2R motosikletin ulaşabildiği en yüksek hız olarak onaylandı.

Bu özel hız denemesinde 1,5 kilometrelik köprüyü 30 saniyenin altında geçen Kenan, Osmangazi Köprüsü’nün en hızlı geçişini de yapmış oldu.

Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, 4 ay süren bir çalışmanın ardından 400 kilometreye ulaşarak Kawasaki H2R motosikletiyle ulaşılabilecek en yüksek hıza çıktığını belirtti.

Milli motosikletçi, Kawasaki’den geçen yıl bu motosikleti istediğinde en yüksek hızının 380 kilometre olduğunu belirttiklerini anlattı.

Motosikleti modifiye etmeden ve orijinal ayarlarını koruyarak küçük değişiklikler yaptığını anlatan Kenan Sofuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“En son yaptığım denemelerde 390 kilometre hıza kadar ulaşmıştım, bugün onu da aşarak 400 kilometre hıza ulaştım. Bu hız denemesini açılışta yapmayı planlamıştım ama hava koşullarının en uygun olduğu zaman dilimini yakalamamız gerekiyordu, o nedenle sabah 05.00’te yaptık.