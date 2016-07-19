Sürücüsüz otomobil teknolojilerine hızla yatırım yapmaya devam eden Mercedes, bu kez sürücüsüz bir otobüs görücüye çıkardı. CityPilot adı verilen geleceğin otobüsü, şehir içinde toplu kullanıma hazır ilk sürücüsüz otobüs olarak dikkat çekiyor. Üstelik CityPilot, Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan Haarlem şehrine uzanan 20 kilometrelik ilk yolculuğunu da başarıyla tamamlamış durumda.

[ad#300-250]

Daimler grubunun “Future Bus” programı kapsamında geliştirilen CityPilot, Mercedes’in bir başka sürücüsüz özellikli Highway Pilot platformuna dayanıyor. GPS, radar ve onlarca kamerayla donatılan otobüs, trafik ışıklarını, yayaları ve yoldaki diğer engelleri algılayabiliyor. Doğrudan şehrin veri ağına bağlı olan otobüs, şehrin trafik bilgileriyle sürekli iletişim halinde geziyor. Yol çukurlarını da algılayabilen CityPilot, yolculara pürüzsüz bir deneyim sağlıyor.

Sürücüsüz desek de yasal zorunluluklardan dolayı otobüste şimdilik daima bir sürücü bulunmak zorunda. Ancak olağan dışı durumlar haricinde sürücünün neredeyse hiçbir müdahalesi bulunmuyor. Halihazırda şehir içinde toplu kullanıma hazır olsa da otobüsün bir müddet daha test aşamasında kalacağı belirtiliyor.