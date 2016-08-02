SEAT, 1996 yılında, İbiza Kit Car ile iki litre kategorisinde Dünya Ralli Şampiyonası’nı kazanmasının ardından yarış tutkusunu daha da ileriye taşımaya karar verdi. Bu tutku, tüketicilere gerçek bir spor otomobil performansına sahip yol otomobili sunmayı amaçlayan ve devrim niteliğinde bir girişim olan CUPRA konseptini hayata geçirdi

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2016 yılında, yeni Leon CUPRA 290’ın tanıtımıyla eş zamanlı olarak bu konsept de 20. yılına giriyor. 192 beygir gücündeki İbiza CUPRA 1.8 TSI gibi CUPRA ailesinin bütün üyeleri; dinamik yol tutuşu, azami performans, çekici tasarım ve tüm bunların ötesinde sportifliği vurgulayan CUPRA formülüne sadık kalarak üretiliyor.

SEAT Başkanı Luca de Meo’ya göre, “CUPRA konsepti şirket kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olan sportif duruşla eş anlamlı hale geldi. CUPRA’da direksiyon başına geçen tüketiciler, üstün performansın keyfini çıkarıyor. Yıllar içerisinde bu konsepti ileriye taşıyan otomobiller, SEAT’ın verdiği sözü tutmayı başardığının en iyi kanıtı oldu ve ileride de böyle olmaya devam edecek.”

CUPRA konsepti, 20 yıllık dönem içerisindeki en büyük atılımını tarihi bir başarıyla yaptı. 18 Ekim 2014’te, SEAT pilotu Jordi Gené’nin kullandığı Leon CUPRA Performance Pack, Almanya’daki efsanevi Nürburgring Nordschleife yarış pistinde önden çekişli bir seri üretim otomobilinin o zamana kadarki en iyi derecesini elde etti. 7:58.44’lük bu performans, mekaniker, mühendis ve destek ekibinden oluşan yaklaşık 15 kişilik bir ekibin yoğun çalışmalarını da taçlandırmış oldu. Otomobilin gereksiz ağırlığın tamamı ortadan kaldırılarak, Leon Cupra, Tiegarten düzlüğünde saatte 242 kilometreye ulaştı.

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SEAT ve CUPRA konsepti, yarış tarihinde iz bırakmaya devam etti. 2015 yılında bir Leon ST CUPRA, yine direksiyonda Jordi Gené ile Nürburgring’de 7:58.12 ile küçük kardeşine kıyasla çok daha hızlı bir

şekilde tur aldı.

Cupra 20.Yıl Videosu