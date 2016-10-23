60 Saniye ( Gone In 60 Seconds), Scott Rosenberg’in yazdığı, Dominic Sena’nın yönettiği, başrollerini Nicolas Cage ve Angelina Jolie’nin üstlendiği, 2000 yılı yapımı olan filmde Nicolas Cage’in teslim etmesi gereken son araç mustang shelby elanor ile köprüye geldiğinde yol kapalıdır. Ve o dönemin en efsane sahnelerinden biri çekilir. Filmi izleyen herkesin hatırlayacağı sahne GTA5 ile neredeyse birebir olacak şekilde yeniden canlandırılmış.

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Grand Theft Auto 5 ile canlandırılan sahne

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Hatırlamak isteyenler için filmin orjinal sahnesi

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