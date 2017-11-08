Temsa İş Makinaları’nın Türkiye genelindeki bayilerinde çalışan satış sonrası ekipleri, Volvo Trucks’ın global çapta 60 yıldır sürdürdüğü ve yıl boyunca merakla beklenen bu yarışmaya katılmanın heyecanını yaşıyor.



2016 yılının sonunda Temsa İş Makinaları ile Türkiye’yi kapsayan tek yetkili distribütörlük anlaşması imzalayan dünyanın önde gelen ağır hizmet tipi kamyon üreticilerinden Volvo Trucks’ın satış sonrası hizmetlerini mükemmelleştirmek ve servis ekibinin teknik becerilerini üst seviyeye çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği Vista (Volvo International Service Training Award) Ödülleri’nin 60’ıncısı başladı.

Volvo Trucks’ın ilkini 1957 yılında başlattığı uluslararası Vista Ödülleri ile teknisyenlerin kendi alanlarında gelişimleri desteklenirken, eğitimler sonrası daha iyi hizmet sunan Volvo teknisyenleri aracılığıyla müşteri memnuniyetinin de artırılması hedefleniyor.

Vista, 2 ayrı teorik etaptan oluşan bir eleme süreci ile başlıyor. İlk 2 etapta, 2 ila 4 kişiden oluşan ekipler arasında gerçekleştirilen workshoplar sonrasında, en başarılı 40 satış sonrası ekibi dünya yarı finallerinde hünerlerini sergiliyorlar. Bu sene 60’ıncısı düzenlenen Vista’nın ilk etabı 30 Kasım’da, ikinci etabı ise 20 Şubat 2018’de tamamlanacak.

Volvo Trucks’ın teknik servis ekipleri arasında dünyanın en büyük müsabakası olarak değerlendirdiği Vista Ödüllerini, Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Temsa İş Makinaları da önemli bir satış sonrası eğitim süreci olarak değerlendiriyor.

Bu sene Vista’nın yarı finalleri İsveç’in Gothenburg şehrinde gerçekleşecek. Yarı finallerde bilgi ve deneyimleri ile ön plana çıkan başarılı 40 takım ise Brezilya Curtiba’da yapılacak olan dünya finallerine katılacak.