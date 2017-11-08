Elon Musk Kimdir

1971’de Güney Afrika’da dünyaya gelen Musk, Kanada’da iki yıllık üniversite eğitimden sonra Pennsylvania Üniversitesi’nde işletme ve fizik okudu. 1999’da kurduğu online ödeme sistemi Paypal’ı 2001’de 1.5 milyar dolara eBay’e satan Musk, 2002’de Tesla’yı, 2003’te SpaceX’i kurdu.

Son yüzyılın en büyük mucit ve girişimcileri arasında gösterilen Musk, bir yandan benzin bağımlılığını sona erdirmeyi hedeflerken diğer yandan da Mars’a insan taşıyacak uzay kapsülleri projesi üzerinde çalışıyor.

6 saati 30 dakikaya indirecek tünel Hyperloop, roketlerle kıtalararası seyahat, araçları yer altında elektromanyetik alan yardımıyla taşıyacak tünel, yapay zeka araştırmaları merkezi Open AI, insan beynini bilgisayarlara bağlayacak Neurolink gibi projeler de Musk’ın başkanlığında devam ediyor.