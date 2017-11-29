Geçtiğimiz yıl Formula 1’i Bernie Ecclestone’den devralan Liberty Media, Formula 1 ‘de Chase Carey önderliğinde birçok yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Yeni yönetim ile birlikte Dünya’nın en büyük motorsporları organizasyonu olarak kabul edilen Formula 1’de tamamen yen bir logonun yanında birçok köklü değişikliğe imza atılacak.

Liberty Media insanların gözünün alışması için bir an önce bu logoyu F1 ile ilgili her yerde kullanmayı planlıyor. Yeni logounun dışında Formula 1’i daha geniş kitlelere yaymak isteyen Liberty Media, bu konuda da çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni logo için F1 pazarlama müdürü Ellie Norman, logonun bir pistin etrafında dolanan ve bitiş çizgisini geçmek için yarışan iki otomobile dayandığını açıkladı. Efsane logonun değişimi Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından da desteklendi.

Efsane pilotlar ise yeni logo için ayrıma düştü. 2017 F1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton yeni logo ile ilgili olarak “Yeni logonun ikonik olduğunu sanmıyorum, ama belki de bizi daha büyütecek. Ferrari’nin logosunu değiştirmesini veya Mercedes’in logolarını değiştirmesini hayal edin. Zaten bir simgemiz var” dedi.

Hamilton’un Ferrari rakibi Sebastian Vettel de, “Eski logoyu daha çok sevdim” sözleriyle rakibine destek verdi.