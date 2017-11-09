Michelin 2017 yılının ilk 9 aylık satış miktarını açıkladı. Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, 2017 yılı ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bütün lastik segmentlerinde orijinal ekipman kategorisinde yukarı yönlü ivme gösteren Michelin, ilk dokuz ayda yüzde 6’lık artışla net satışlarını 16.4 milyara ulaştırdı. Michelin, üçüncü çeyrekte ise 5 milyar 335 milyon net satış elde etti.



18”+ üzeri pazarda %21’lik büyüme

Özellikle 18 inç ve üzeri premium lastik pazarında yaşanan yüzde 21 oranındaki büyüme ve iş makinesi, tarım, uçak lastiklerini kapsayan özel lastik pazarındaki yüzde 18’in üzerindeki artışın etkisiyle Michelin, 2017 yılı 3. çeyreğinde de performansını katladı. 18 inç ve üzeri lastik pazarında yaşanan yüzde 21’lik güçlü büyümede MICHELIN CrossClimate+ ve MICHELIN Pilot Sport 4S lastikleri büyük bir rol oynayarak başarılarını bir kez daha kanıtladı.

Kamyon lastiklerinde Türkiye’nin de içinde yer aldığı, Avrupa Bölgesi global rakamların üzerine çıktı

Michelin 2017 yılının ilk dokuz ayında, binek araç ve hafif ticari lastikleri orijinal ekipman ve değişim pazarında satılan lastik bakımından geçtiğimiz yıla göre yüzde 3 büyüdü. Kamyon lastikleri pazarında ise orijinal ekipmanda yüzde 12, değişimde ise yüzde 2 büyüme kaydetti. Michelin’in Türkiye’yi de içine alan Avrupa bölgesinde ise ağır vasıta lastikleri orijinal ekipman pazarında yüzde 7, yenileme-değişim pazarında 6’lık bir büyüme ile global rakamların üzerine çıkmayı başardı.

Altyapı projeleri iş makinası lastiklerini pazarını hareketlendirdi

Michelin, özel ürün grubu lastiklerinde iş makinası, tarım, iki teker ve uçak lastikleri segmentlerinin her birinde başarı kaydetti. Özellikle olumlu ekonomik ortam etkisiyle altyapı projeleri ve maden lastiklerindeki iyileşme ve yolcu trafiğindeki artışla ticari uçak segmentindeki talep büyümeyi tetikledi.