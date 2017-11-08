Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ekim’de yüzde 10.5 artışla 91,752 adet oldu Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Ekim’de yüzde 0.1 azalarak 719,095 adet oldu ODD 2017 sonu toplam pazar tahminini 950,000-1 milyon adet aralığına yukarı revize etti (önceki: 875,000-925,000 adet) ODD 2018 sonu toplam pazar tahminini 950,000-1 milyon adet aralığı olarak belirledi. 2017 yılı Ekim sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında %1,2, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %2,1 ve 2000cc üstü otomobillerde %49,3 azalış izlendi.

DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARININ PAYI %61,0 GERİLEDİ

2017 yılı Ekim sonunda 49 adet elektrikli ve 3.252 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ekim sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %42,7 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 233.360 adet ile sahip oldu. 2017 yılı Ekim sonunda dizel otomobil satışlarının payı %61,0’e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %59,5’e yükseldi. 2017 yılı Ekim sonu otomobil pazarı segmentinin %83,1’inin vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %51,8 pay alan C (283.295 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%49,4 pay, 270.286 adet) oldu. 2017 yılı Ekim sonu itibari ile Hafif Ticari Araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %69,9 pay ile Van (120.216 adet), ardından %12,1 pay ile Kamyonet (20.774 adet), %9,2 pay ile Minibüs (15.791 adet) ve %8,8 pay ile Pick-up (15.205 adet) yer aldı