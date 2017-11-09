OTOKOÇ BURSA BAŞARIYA DOYMUYOR!

Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi Otokoç’un Bursa Şubesi, müşteri memnuniyeti ve satışta gösterdiği üstün başarısını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

Otokoç Bursa, Ford Otosan tarafından gerçekleştirilen 2017 yılı 3. çeyreğindeki satış performans değerlendirmesi sonrasında elde ettiği üstün başarısı ile tekrar “Satışta Mükemmellik Ödülü”nün sahibi oldu.

Otokoç Bursa Şube Müdürü Koray Yalçınkaya ödül sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “ Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılar Koç Grubu’nun müşteri memnuniyetine verdiği büyük önemin bir yansıması. Elde ettiğimiz başarı ve övgüye layık olabilmek için çalışmalarımıza kazandığımız motivasyon ile hız kesmeden devam edeceğiz.”

Ford Otosan tarafından düzenlenen “Satışta Mükemmellik Ödülü” satış konusunda başta müşteri memnuniyeti olmak üzere 3 aylık performans değerlendirmesi sonrasında veriliyor.

Otokoç Bursa, kendi bölgesindeki tüm bayiler arasında gerçekleştirdiği satış yüzdesel gerçekleşmesi ile ödülün tekrar sahibi olmaya hak kazandı.

Otokoç Bursa Şubesi, 2016 yılının 4 çeyrek döneminde de gösterdiği başarı ile 3 kez üst üste ödül sahibi olmuş ve bu başarısı ile “Ödülün daimi sahibi” olma hakkını da kazanmıştı.

Otokoç hakkında

Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Otokoç, temsil ettiği Ford, Ford Trucks ve Volvo markalarını Türkiye geneline yayılan 19 çağdaş hizmet noktasında müşterileriyle buluşturuyor. Otokoç, ticari ve bireysel yeni araç satışı, satış sonrası, 2.el araç hizmetleri, sigorta ve finansman çözümleri, araç koruma sistemleri ve danışmanlık hizmetlerini Koç kalitesi ve güvencesi ile tek çatı altında sunuyor.