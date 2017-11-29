Türkiye Pist Şampiyonası final yarışında, super grupta genç pilotlar Çağlayan Çelik ve Ali Türkkan, maxi grupta da Yağız Gedik birinciliklere uzanırken, 25 yaş altı genç sürücüler ‘TOSFED Yıldızını Arıyor’ projesinin ilk yarışında piste çıktılar…

2017 Türkiye Pist Şampiyonası 5.ve son ayak yarışları, 25-26 Kasım tarihlerinde İzmir Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, Ülkü Park Pisti’nde organize edildi.

8 sporcunun yer aldığı Super Grup’ta ilk yarışı Toksport WRT adına Seat Leon TCR ile yarışan Çağlayan Çelik kazanırken, ikinci aynı takımdan benzer bir otomobille Turgut Konukoğlu ve üçüncü Borusan Otomotiv Motorsport pilotu Ali Türkkan oldu. Bu kategoride ikinci yarışın galibi BMW 320 Si ile Ali Türkkan olurken, 18 yaşındaki genç sporcu, ilk kez takip ettiği Türkiye Pist Şampiyonası’nda Super grupta şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

Maxi Grupta ise her iki yarışın galibi Gedik Ebam Motorsport adına BMW Z4 GT3 ile yarışan genç sporcu Yağız Gedik olurken, sporcunun tamamlayamadığı ilk yarışı Toksport WRT adına Porsche 911 GT3 ile Orhan Avcıoğlu ikinci sırada tamamladı. İkinci yarışta ise ikinciliğin sahibi Ülkü Motorsport adına Nissan GT-R Nismo ile Ümit Ülkü olurken, üçüncü sırada Toksport WRT adına Porsche 911 GT3 ile genç milli sporcu Berkay Besler yer aldı. İzmirli sporcu Ümit Ülkü, sezonun son yarışının ardından 6.kez Türkiye Pist Maxi Grup Şampiyonluğu’nun sahibi oldu.

Opel Corsa OPC Cup’ta ise ilk yarışta Alkan Güven birinci, Ümit Ülkü ikinci, Turgut Konukoğlu ise üçüncülüğü elde etti. Kupanın ikinci ve yarışında ise ilk 3 sıra Ümit Ülkü, Turgut Konukoğlu ve Ali Başakıncı şeklinde oluştu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun 25 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla FIAT Türkiye ve Petlas sponsorluğunda düzenlediği ’TOSFED Yıldızını Arıyor’ projesinde finale kalan 12 sporcu da ilk yarışını Ülkü Park pistinde gerçekleştirdi. İkili kalkışlarla eleme usülü yapılan yarış sonunda 19 yaşındaki Onat Telkenar birinci, Erol Özteknik ikinci ve Onur Badur üçüncü oldu. ’TOSFED Yıldızını Arıyor’ projesinin bundan sonraki yarışlarının tarihi ve formatları 2018 yarışma takvimi ile birlikte yıl sonunda açıklanacak.