Petrol Ofisi, elektrikli otomobiller için geliştirdiği şarj ünitelerinden oluşan e-POwer’lar ile geleceğin altyapısını bugünden hazırlıyor. Petrol Ofisi, özel ve özgün olarak geliştirdiği şarj üniteleri olan e-POwer’ları, en çok ihtiyaç duyulan noktalarda şehirlerarası karayollarındaki istasyonlarında açıyor. e-POwer’lar, Petrol Ofisi istasyonlarında ayrı bir kanopi altında hizmet veriyorlar.



Petrol Ofisi’nin 76 yıldır her koşulda görevini en ideal şekilde yerine getirdiğine dikkat çeken Selim Şiper, “Biz aslında her zaman olduğu gibi her koşulda geleceği destekliyoruz. e-POwer ile bir yandan sektörümüzü ve otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlıyoruz, diğer yandan müşterilerimize, misafirlerimize sunduğumuz hizmetlerde referans çizgisini en üst seviyeye çıkarıyoruz” dedi.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağ sektörünün 76 yıllık lider markası Petrol Ofisi, yenilikleri ile geleceği desteklemeye, öncülükleriyle sektörün hizmet standartlarını geliştirmeye devam ediyor. Petrol Ofisi’nin müşteri ve misafirlerine sunduğu hizmetlerde mükemmeliyetçi yaklaşımla hayata geçirdiği son yenilik ise; e-POwer oldu. Bu kapsamda hizmet verecek e-POwer’lardan ilki, Gebze’de açıldı. Osmangazi Köprüsü girişinde yer alan Oksijen 03 Dinlenme Tesisleri’ndeki Petrol Ofisi istasyonunda gerçekleştirilen açılış törenine, Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’in yanı sıra Petrol Ofisi yönetimi de katıldı.

Petrol Ofisi’ne özel ve özgün bir marka olarak yaratıldı, Türkiye’de üretildi

Petrol Ofisi, yarattığı e-POwer markası ile elektrikli otomobil kullanıcılarının en büyük problemi olan şarj sorununu ayrıcalıklı bir şekilde gideriyor ve adeta menzillerini uzatarak, şehirlerarası ulaşımda kullanılmalarına olanak sağlıyor. Petrol Ofisi, alışılageldiği gibi hazır şarj ünitelerini istasyonlarına koymak yerine, özel ve özgün bir sistem geliştirdi. Bu alanın uzman kuruluşlarından Voltrun’dan sadece sistem ile ilgili danışmanlık alan Petrol Ofisi, e-POwer’ı tasarımından, yapısına kadar tamamen özel, özgün bir marka olarak yarattı ve tamamen Türkiye’de üretti.

e-POwer: Özel kanopileri altında, özerk servis noktaları

Petrol Ofisi, müşteri odaklı yeni yaklaşımı çerçevesinde hizmet kalitesi ve çeşitliliğini en üst seviyeye çıkararak; istasyonlarında müşterilerinin, misafirlerinin tüm gereksinimlerini en ideal şekilde karşılamayı hedefliyor. Petrol Ofisi’nin, yeni ve güçlü bu yaklaşımı ile hayata geçirdiği yeniliklerden biri olan e-POwer, sayıları nispeten az da olsa elektrikli ve hibrit araç kullanıcılarına Petrol Ofisi çatısı altında hizmet sunmayı hedefliyor. e-POwer’lar, Petrol Ofisi istasyonlarında ancak, özel ve özgün kanopileri altında özerk servis noktaları olarak hizmet verecekler.

e-POwer’lar elektrikli araçları şehir dışına çıkartacak, adeta özgür kılacak

Elektrikli otomobillerin günümüzdeki en büyük sorunlarından biri de hiç şüphesiz, menzillerinin kısıtlı olması. Menzillerindeki kısıtlılık, şarj sorunu ile birleşince de doğal olarak elektrikli araçların şehirlerarası ulaşımda kullanılması mümkün olmuyordu. Bu önemli soruna çözüm getiren Petrol Ofisi, bu araçların yoğun kullanımı öngörülen karayollarında belirli aralıklarla e-POwer’ları devreye sokarak bu önemli engeli ortadan kaldırmayı hedefliyor. Böylece e-POwer’lar, adeta şehir içlerinde sıkışıp kalmış elektrikli araçları, şehirlerarası yollara çıkabilmesine olanak tanıyarak, bir anlamda onları özgürleştiriyor.

Petrol Ofisi’nin yeni dönemde müşteriye odaklanacak

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, Petrol Ofisi’nin, yeni dönemde odağına aldığı müşterilerine; en iyi, en zengin hizmeti sunmayı, her türlü gereksinimlerini en ideal ve en kaliteli şekilde karşılamayı hedeflediklerini belirtti. “Bu hizmet yaklaşımımızı, bayilerimizle birlikte, mükemmeliyetçilik titizliğinde ve bütüncül bir dürüstlükle sunacağız” açıklamasında bulunan Selim Şiper şunları söyledi: “Petrol Ofisi’nin 76 yıllık tarihine bakıldığında, aslında her koşulda beklenenin fazlasıyla verildiği, sorumlulukların harfiyen yerine getirildiği güçlü ve istikrarlı bir geçmiş görülür. Biz de bu yeni dönemde, bir yandan müşterilerimize en iyi, en ideal, en kapsamlı hizmeti sunarken, diğer yandan da bu kalıtsal sorumluluk anlayışımızla, öncülük yapmaya, geleceğe değer katmaya devam edeceğiz. İşte e-POwer, her iki alandaki bu yaklaşımlarımızla tam da örtüşen bir katkı sağlıyor. Bir yandan Petrol Ofisi çatısı altında verilen hizmet çeşitliliğini ve kalitesini eksiksiz kılarken, diğer yandan da elektrikli araçları bir anlamda özgürleştirerek, bu alandaki gelişmelerin önündeki bir engeli kaldırıyor, sürece katkı sağlıyor. Petrol Ofisi’nin e-POwer ile birlikte geleceğe yönelik yaratmaya çalıştığı bu değer, üretilmesi planlanan milli otomobilimizin elektrikli olması nedeni ile daha özel ve daha değerli bir anlam taşıyor.”

Türkiye’de bu alanda kendi markasını yaratan ilk şirket

Alanında lider bir marka olarak teknolojiyi ve gelişmeleri yakından takip etmenin Petrol Ofisi’nin sorumlulukları arasında olduğunu belirten Selim Şiper, “Sadece takip etmek değil, teknolojiye ve gelişmelere katkıda bulunmayı, yenilikler getirmeyi de bir lider olarak görev ve sorumluluğumuz altında görüyoruz. Bu nedenle, Türkiye’nin bu işe kendi markasını yaratarak giren ilk akaryakıt şirketi olmamız da önemli” şeklinde konuştu.