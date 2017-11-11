Alman otomotiv devleri Volskswagen ve Porsche’un Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück, Türk – Alman dostluğu için Avrupa Şampiyonu Boksör Fırat Arslan ile boks maçı yapacak. Kendisi de eski boksör olan Hück, “Şov değil, gerçek bir dövüş olacak. Bizim sloganımız ‘sadece ringde dövüşebilirsiniz’ olacak. Türkiye’nin yöneticilerini Türkler seçti. Buna saygı duymak zorundayız, onlara ne yapacaklarını dikte edemeyiz” diye konuştu. Almaya doğumlu Avrupa Şampiyonu Arslan ise “Almanya’nın kalkınmasına 50 yıl önce nice Türk insanı destek oldu. Almanya bizim ekmeğimizi çıkardığımız yer. Türkiye ise vatanımız” dedi. Hück ve Arslan ilk maçlarını Mart 2018’de Volkswagen ve Porsche Fabrikaları’nın bulunduğu Stuttgart’ta yapacaklar. Ardından Türkiye’de bir maç daha gerçekleştirecekler.

Hück, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun misafiri olarak geldiği İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği Türkiye Tasarım Haftası etkinliklerini ziyaret etti. Hück, basın mensuplarını TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca ile birlikte yanıtladı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Biz her zaman ticaretin ayrı siyasetin ayrı olması gerektiğini savunuyoruz. Bir ülkeyle işbirliği yapmak için yıllarca çok büyük çaba harcanıyor. Karşılıklı ilişki sonucu ticaret artıyor. Biz işadamları olarak ilişkileri geliştirmek için köprü vazifesi görüyoruz” dedi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu ise “Biz 20 gün önce Almanya’ya Damat Tween mağazaları açmak için gittiğimizde nasıl karşılanacağımızı merak ediyorduk. Ancak orada bizi kucakladılar. Mağazalarımızın bir tanesini Volkswagen ve Porsche’nin fabrikalarının bulunduğu Stuttgart’ta açtık. Orada kariyer yapmış Türkler bizi kaynaştırdı” dedi.

Alman otomotiv devi Volskswagen Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück, Türk – Alman dostluğu için Avrupa Şampiyonu Boksör Fırat Arslan ile boks maçı yapacak. Kendisi de eski boksör olan ve aynı zamanda Porsche’nin de Yönetim Kurulu Üyeliği ve İşçi Konseyi Başkanlığı’nı yürüten Hück, “Şov değil, gerçek bir dövüş olacak. Bizim sloganımız ‘sadece ringde dövüşebilirsiniz’ olacak. Türkiye’nin yöneticilerini Türkler seçti. Buna saygı duymak zorundayız, onlara ne yapacaklarını dikte edemeyiz” diye konuştu. Almanya’da yaşayan Türkler’e atıfta bulunan Hück, “Politikacılar kavga ederse ülke insanları üzülür. Politikacıların tartışmaması evde anne ile babanın kavga etmesi gibidir. Anne ile baba kavga ettiğinde çocuklar mutsuz olur. Hayat kavga etmek için çok kısa” dedi.

Almaya doğumlu Avrupa Şampiyonu Arslan ise “Almanya’nın kalkınmasına 50 yıl önce nice Türk insanı destek oldu. Almanya bizim ekmeğimizi çıkardığımız yer. Türkiye ise vatanımız” dedi. Hück ve Arslan ilk maçlarını Mart 2018’de Stuttgart’ta yapacaklar. Ardından Türkiye’de bir maç daha gerçekleştirecekler. Hück, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun misafiri olarak geldiği İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği Türkiye Tasarım Haftası etkinliklerini ziyaret etti. Hück, basın mensuplarını TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca ile birlikte yanıtladı.

Karşılıklı ilişki sonucu ticaret artıyor

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Biz her zaman ticaretin ayrı siyasetin ayrı olması gerektiğini savunuyoruz. Bir ülkeyle işbirliği yapmak için yıllarca çok büyük çaba harcanıyor. Karşılıklı ilişki sonucu ticaret artıyor. Biz işadamları olarak ilişkileri geliştirmek için köprü vazifesi görüyoruz” dedi.

Bizi Stuttgart’ta kucakladılar

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu ise “Biz 20 gün önce Almanya’ya Damat Tween mağazaları açmak için gittiğimizde nasıl karşılanacağımızı merak ediyorduk. Ancak orada bizi kucakladılar. Mağazalarımızın bir tanesini Volkswagen ve Porsche’nin fabrikalarının bulunduğu Stuttgart’ta açtık. Orada kariyer yapmış Türkler bizi kaynaştırdı” dedi. Stuttgart’ın Avrupa hızlı tren ağının merkezi olacağına dikkat çeken Orakçıoğlu, 2020’lerde tamamlanacak hızlı tren projesi ile Stuttgart – İstanbul arası yolculuğun 8 saate süreceğini söyledi.