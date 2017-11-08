Yerli otomobil ile ilgili olarak Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği adı ile bir protokol imzalandı. 5 firmadan oluşan grupta Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding (Karsan), Turkcell ve Zorlu Holding yer alıyor.



Törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 100’e yakın toplantının ardından bugün nihai imza aşamasına gelindiğini belirtti. Alanının en iyisi olan 5 şirket, 2018’in başında ortak bir marka oluşturacak ve çalışmalara başlanacak. Projeye TÜBİTAK’ın bu zamana kadar yaptığı çalışmalar da eklenecek ve ilk model en geç 2019 yılında tanıtılacak. 2021’de de seri üretime geçiş aşamaları tamamlanarak ilk otomobil bantlardan inecek.

Türkiye’nin Otomobili, aynı segmentteki otomobillerden daha kaliteli ve daha ucuz olacak. İddası olan projenin üretim üssünün neresi olduğu henüz belli değil. Üretim üssü ile ilgili Türkiye’nin bir çok ilinin talip olmasına karşın, fizibilite çalışması sonucunda karar verilmesi bekleniyor.