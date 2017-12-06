Yönetmelikle serbest hale geldikten 5 ay sonra başka bir yönetmelikle yeniden yasaklanan cam filmi kullanımının serbest bırakılması için yürütmeyi durdurma davası açıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl 26.10.2016 tarihinde yayınladığı yönetmelikle birlikte cam filmi uygulaması mayıs ayında serbest hale gelmiş, 21.10.2017 tarihinde yayınladığı yeni yönetmelikle de tekrar yasaklanmıştı. Yönetmeliğin iptal edilme gerekçesi olarak da İçişleri Bakanlığı’nın “güvenlik” uyarısı olduğu belirtilmişti.

Cam filmi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Avukat Cevat Kazma, yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurdu.

Araç Sahiplerine Süre Tanınmadan Ceza Uygulandı!

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Cevat Kazma, cam filminin serbest bırakılması için çıkarılan yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girdiğini ancak getirilen yasağın ansızın uygulanmaya başlandığına vurgu yaptı.

“Cam filmlerinin sökülmesi için zaman tanınmaması ve trafik ekiplerince 206TL ceza kesilmesi sürücüleri zor duruma düşürdü” diyen Cevat Kazma, hukuk dışı kesilen cezaların kamu yararı ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

Kesilen Cezalar Hatalı!

Cam filmi nedeniyle kesilen tüm cezaların 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1-b maddesi uyarınca kesildiğini belirten Avukat Cevat Kazma, kanun maddesinin hatalı yorumlandığının altını çizdi.

“İlgili kanunda sürücünün görüşünü engelleyecek aksesuarlar yasaktır ibaresi bulunuyor. Ancak trafik ekipleri sürücü görünmediği için ceza kesiyor. Para cezası uygulayan memurun araç içine girerek filmli camların sürücü görüşünü engellediğini kontrol etmesi gerekir.

Özetle kanundaki görüş kavramı yanlış yorumlanıyor.” diyen Cevat Kazma, Danıştay’a yaptığı başvuruda cam filminin taciz ve sağlık açısından getirdiği faydalara yer verdi.

Yasağın Devamı Kolluk Kuvvetlerini İfşa Eder!

İçişleri Bakanlığı’nın “güvenlik” uyarısını da yorumlayan Cevat Kazma, “kolluk kuvvetlerinin yetkileri çerçevesinde herhangi bir aracı durdurma, arama yetkisi bulunuyor. Dolayısıyla bu gerekçe yersizdir.” dedi.

Yasağın devam etmesi halinde devlet araçlarındaki cam filmlerinin duracağını belirten Cevat Kazma, bu durumun daha önemli bir güvenlik açığını ortaya çıkaracağına değindi.

“Devletin istihbarat, güvenlik ve idari anlamda kullandığı birçok sivil araç ifşa olacaktır. Bu durum hiç şüphesiz terör ve şiddet olayları ile karşılaşan ülkemizin memurlarının hayatlarını tehlikeye sokabilir” uyarısında bulundu.